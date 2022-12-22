موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم.. والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".

وستقام المباراة المرتقبة بين السيتي وضيفه "الريدز" في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "الاتحاد".

واستهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم الحالي من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، بفوزه في الدور الثالث على تشيلسي، بهدفين من دون رد.

بينما بدأ ليفربول رحلته في النسخة الحالية من البطولة بفوز صعب على ديربي كاونتي، بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء المباراة من دون أهداف.

ويحمل "الريدز" لقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح (11-10)، في المباراة النهائية للموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة:

تبث مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بصفة حصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية المتوقعة للمباراة:

التشكيلة الأساسية المتوقعة لليفربول:

لحراسة المرمى: كاويمين كيلير

لخط الدفاع: كالفين رامزي، ناثانيل فيليبس، جو غوميز، كوستاس تسيميكاس

لخط الوسط: أليكس أوكسلايد-تشامبرلين، جوردان هندرسون، هارفي إيليوت

لخط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز، محمد صلاح.

التشكيلة الأساسية المتوقعة لمانشستر سيتي:

لحراسة المرمى: ستيفان أورتيغا

لخط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياش، إيميريك لابورت، سيرجيو غوميز

لخط الوسط: رودري، إلكاي غوندوغان، كول بالمر

لخط الهجوم: رياض محرز، جاك غريليش، إيرلينغ هالاند.