مقتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار بحيفا

قُتل شاب من الناصرة في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:41، عن مصاب في حادثة عنف بشارع 'شبيرا' في حيفا. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي مع إصابات مخترقة".

وجاء في بيان لاحق من المؤسسة أن الشاب فارق الحياة متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة جنائية، والضحية شاب من الناصرة، أطلق جان مجهول النار وأصابه في رأسه وهو جالس داخل مطعم.

وعلى ما يبدو، للقتل في حيفا علاقة مع جرائم القتل الأخيرة بالناصرة.

وفي السياق، قتل الشاب محمد زيتونة من يافا، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بالمدينة، مساء أمس الأربعاء. واعتقلت الشرطة شخصا يهوديا من "هود هشارون" للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وادعت أن خلفية الجريمة "قيد التحقيق".