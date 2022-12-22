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بالفيديو
شبان يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:43 م
22 ديسمبر 2022
شبان يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
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