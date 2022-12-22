بالفيديو شبان يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:43 م
22 ديسمبر 2022
مواجهات
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

شبان يحرقون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات