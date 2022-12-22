في أول مباراة بعد رحيل رونالدو.. مانشستر يونايتد يتجه إلى ربع النهائي

بلغ مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بفوزه على ضيفه بيرنلي، متصدر الشامبيونشيب، 2- صفر، أمس الأربعاء، في أول مباراة يخوضها "الشياطين الحمر" بعد مغادرة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفريق من الباب الضيّق.

ويشار إلى أنه عادت عجلة الدوريات الأوروبية للدوران بعد انتهاء مونديال قطر بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وخاض يونايتد مباراته الأولى بعد قرار فسخ عقد رونالدو على خلفية مقابلة نارية أجراها أفضل لاعب في العالم 5 مرات، انتقد فيها النادي ومدربه الهولندي، إريك تن هاغ.

ويدين يونايتد بفوزه إلى الدنماركي، كريستيان إريكسن، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الثاني (57).

وأقحم مدرب يونايتد، تن هاغ، خمسة لاعبين خاضوا غمار العرس الكروي العالمي، هم إلى جانب راشفورد وإريكسن كل من البرتغالي برونو فرنانديش والبرازيلي كازيميرو والهولندي تيريل مالاسيا.

وقارع بيرنلي الذي يشرف على تدريبه قائد مانشستر سيتي السابق البلجيكي، فنسان كومباني، مضيفه على ملعبه "أولد ترافورد" قبل أن تهتز شباكه بتسديدة من مسافة قريبة من أريكسن بعد تمريرة من آرون وان- بيساكا.

وضاعف راشفورد النتيجة بعد قرابة ساعة من صافرة البداية إثر مجهود فردي رائع حيث توغل من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء بيرنلي وسدد في الشباك.

وفاز تشارلتون من الدرجة الثالثة على برايتون بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ونوتنغهام فوريست على بلاكبيرن من الشامبيونشيب 4-1.

وكانت أندية ولفرهامبتون وساوثمبتون ونيوكاسل وليستر سيتي حجزت بطاقتها، الثلاثاء.

ويختتم الدور الرابع، اليوم الخميس، بلقاء قمة يجمع بين مانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب.