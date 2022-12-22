مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا بالداخل المحتل

قُتل شاب، مساء اليوم الخميس، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة حيفا بالداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية، مقتل شاب من مدينة الناصرة خلال جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا في الداخل المحتل عام 48.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء":" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:41، عن مصاب في حادثة عنف بشارع 'شبيرا' في حيفا، وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية للمصاب (30 عاما) وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي مع إصابات مخترقة".

وأوضحت "نجمة داود" في بيان لاحق أن الشاب فارق الحياة متأثرا بإصابته الحرجة.

وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة جنائية، والضحية من الناصرة.

وفي السياق، قتل الشاب محمد زيتونة من يافا، متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار بالمدينة، مساء أمس الأربعاء، فيما اعتقلت الشرطة شخصا يهوديا من "هود هشارون" للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وادعت أن خلفية الجريمة "قيد التحقيق".

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم.