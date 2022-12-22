سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، يقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بشكل دائم أسعار صرف العديد من العملات في الدول المجاورة، في هذا المقال نقدم لكم أسعار صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية وهي من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها الكثير من الناس باستمرار، وكثُر البحث في الآونة الأخيرة حول أسعار الدولار في لبنان، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، ولمعرفة كافة التفاصيل والأسعار المتعلقة بالموضوع نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع الدولار في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات، صباح الخميس 22 ديسمبر2022، لدى السوق السوداء لتواصل العملة المحلية انهيارها السريع نحو قاع غير مسبوق.

سعر الدولار في البنك المركزي بلبنان

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء

وارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 45800 ليرة للشراء و45900 ليرة للبيع، مقابل 45500 ليرة للشراء و45600 ليرة للبيع، أمس بحسب موقع "ليرة ريت".

سعر الدولار على منصة "صيرفة"

استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة، وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة، وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.