"فتح" تعلن موعد مهرجان انطلاقتها الـ58 في غزة

أعلن مفوض عام التعبئة والتنظيم الأقاليم الجنوبية في حركة فتح أحمد حلس، مساء اليوم الخميس، موعد مهرجان احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني "فتح".

وقال القيادي حلس في بيان أصدره عقب اجتماع قيادة الحركة في قطاع غزة :" اجتمعت قيادة الحركة في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 22/12/2022 وناقشت ترتيبات احياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة انطلاقة حركة فتح وقد تقرر إقامة المهرجان وإيقاد الشعلة الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 31/12/2022م في ساحة الكتيبة في مدينة غزة".

ووجه حلس في بيانه التحية إلى جماهير شعبنا الحر الأبي، داعياً إياهم للمشاركة الفاعلة وفاءً لدماء الشهداء والجرحى وعذابات أسرانا الأبطال.