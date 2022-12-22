"إيران" تكشف 4 خلايا تجسُّس لصالح "الموساد"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها كشفت واعتقلت 4 خلايا تجسُّس، تعمل لصالح جهاز "الموساد"، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان طهران أن جهاز الاستخبارات، أوقف شبكة تجسس لـ"الموساد"، كانت تخطط للقيام بعمليات في البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الأمن الإيرانية، اليوم، وأعلنت فيه "كشف واعتقال اربع مجموعات إرهابية تابعة لجهاز الموساد الصهيوني، من قبل رجال الأمن في الوزارة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ("إرنا").

وذكرت وزارة الأمن في بيانها أن جهودها "أسفرت عن اعتقال المجاميع الأربعة بكامل عناصرها".

وأعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين الماضي، أن جهاز الاستخبارات، أوقف شبكة تجسس لصالح جهاز "الموساد"، كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية، اليوم الإثنين، فيما أعلن عن مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت ("إرنا").

وقالت وزارة الأمن الإيرانية إنها اعتقلت حينها أعضاء خلية تجسس تابعة لجهاز الموساد، وذكرت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال "تخريبية" في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني.

وذكرت ("إرنا") أن "وزارة الأمن بادرت باعتقال عملاء محليين كانوا بصدد توجيه ضربات للأماكن العسكرية الحساسة".