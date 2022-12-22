أول مكالمة لنتنياهو بعد نجاحه في تشكيل الحكومة.. مع من أجــــراها؟

لم تمض ساعات معدودة على إعلان نجاحه في مهمة تشكيل الحكومة، حتى بدأ رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بتلقي التهاني.

وكشف مدير مكتب نتنياهو، أن الأخير أجرى أول اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول مكالمة يجريها مع الرئيس الروسي بعد الإعلان عن نجاحه في مهمة تشكيل الحكومة.

وقال مدير مكتب نتنياهو:" "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وهنأه بفوزه في الانتخابات وتشكيل الحكومة"".

وأضاف مدير المكتب: "ناقش الزعيمان عددا من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا".

ووفق البيان، أعرب نتنياهو للرئيس الروسي عن أمله "في إيجاد طريقة في أسرع وقت ممكن لإنهاء الحرب والمعاناة التي سببتها".

كما أخبره نتنياهو أنه "مصمم على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكبح محاولاتها لإنشاء قاعدة عسكرية على الحدود الشمالية لإسرائيل".

وكان، الليلة الماضية، أبلغ نتنياهو الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ نجاحه بتشكيل حكومة، وذلك قبل أقل من نصف ساعة من انتهاء المهلة الممنوحة له والتي استغرقت 38 يوما.

جدير ذكره أنه قالت الهيئة العامة للبث "الإسرائيلي":" إن الحكومة ستؤدي اليمين القانونية، بعد الحصول على ثقة الكنيست، يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل".