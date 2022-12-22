تكريم جديد لمدرب منتخب الأرجنتين في مسقط رأسه

تقرر إطلاق اسم ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بطل مونديال قطر 2022، على شارع في بلدة بوخاتي، مسقط رأسه، بإقليم سانتا فيه بالأرجنتين.

وأعلن عمدة بوخاتي، دانييل كواكواريني، أنه سيتم إطلاق اسم سكالوني على شارع بالبلدة يضم بالفعل لوحة جدارية لنادي أتلتيكو سبورتيفو ماتينزو، حيث بدأت مسيرته الكروية.

وقاد اللاعب الدولي السابق، الذي أصبح بطل العالم تحت 20 سنة في عام 1997، أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني في الثامن من سبتمبر 2018، وتم تثبيته في هذا المنصب بعدها بشهرينفقط، وسط انتقادات بسبب قلة خبرته لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وبمرور الوقت، أثبت المدرب نفسه كواحد من أعظم المدربين في تاريخ المنتخب الوطني، حيث فاز بكوبا أمريكا عام 2021، وكأس العالم 2022، برصيد 37 انتصارا و 15 تعادلا و5 خسائر.