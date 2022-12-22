الأمن الإيراني يفكك 4 خلايا تابعة لجهاز "الموساد" الصهيوني

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، تفكيك 4 خلايا تنفيذية تابعة لجهاز "الموساد" الصهيوني واعتقال جميع أعضائها.

وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية، فإنّ أعضاء الخلايا التابعة لـ"الموساد" كانوا ينوون تنفيذ "عمليات إرهابية مركبة" في عدد من مناطق البلاد، لكن جرى اعتقال الإرهابيين قبل قيامهم بأي عمل، وقد حصلت الاستخبارات الإيرانية على "معلومات عن مدير الشبكة في إحدى الدول الأوروبية".

ويُشار إلى أنه منذ أيام، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك شبكة تجسس تعمل لجهاز "الموساد".

وأفادت "إيرنا" بأنّ "عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية الإيرانية عبر تأسيس شركات صورية وتسويق أمني".

وضمن عملياته الاستخباراتية، أعلن "حرس الثورة" في إيران الكشف عن مقر لمثيري الشغب واعتقال خلية من 15 شخصاً في منطقة فرديس بمحافظة البرز.

وفي بيان آخر، كان قد أعلن حرس الثورة في محافظة بوشهر إحباط خلية مسلحة جنوب غربي محافظة خوزستان.

ووفق بيان حرس الثورة الإسلامية في محافظة بوشهر، فإنّ "عنصرَين في هذه الخلية كانا يهربان أسلحة وذخائر عبر سيارة شحن وزورق".

وجرى اعتقال أعضاء مجموعة تخريب أخرى في مدينة خوزستان جنوب غربي إيران، الشهر الماضي، من قبل استخبارات حرس الثورة قبل تنفيذهم أي عمل.

واعترف المعتقلون حينها بتخطيطهم لاغتيال عدد من الأشخاص والشخصيات العربية، وتكرار سيناريو القتل وإثارة الشغب في خوزستان.

وبدوره، أعلن الادعاء العام في طهران، هذا الشهر، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية أعمال الشغب الأخيرة.

جدير ذكَره أنّ إيران شهدت في الآونة الأخيرة أعمال شغب وهجمات إرهابية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوى الأمن والمدنيين. وتتعهد إيران بشكل متكرر بمعاقبة كل من له دور في ممارسة الفوضى ضد الشعب، في أي مكان في العالم.