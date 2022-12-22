طريقة عمل فطائر التفاح بكريمة الفانيليا والعسل لذيذة في الشتاء، يبحث العديد من المتابعين في هذه الأوقات وخاصة ربات البيوت عن العديد من وصفات الحلويات في ظل دخول فصل الشتاء، وقد زادت مؤخراً عمليات البحث عن العديد من وصفات الحلويات عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل حتى أصبح ترينداً شهيراً، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: طريقة عمل فطائر التفاح بكريمة الفانيليا والعسل لذيذة في الشتاء، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال على إعجابكم .

أولاً: مكونات الفطائر :

– 110 جرام من الدقيق .

– 2 بيضة .

– 200 جرام حليب ممزوج 75 مل من الماء .

– 50 جرام من الزبدة .

– القليل من الملح .

مكونات كريمة الفانيليا :

– 250 جرام من الكريمة الثقيلة .

– 100 جرام من السكر .

– 1/4 عبوة من الفانيليا .





مكونات حشو الفطيرة:

– 2 ثمرة تفاح متوسطة الحجم و مقطعة إلي مكعبات.

– 100 جرام من السكر .

– 200 جرام من العسل .

– 40 جرام من الزبدة .

– القليل من الماء .

ثانياً: خطوات التحضير :

1– نخل الدقيق والملح في وعاء خلط كبيرة . والسماح بدخول الهواء إلي العجين ثم كسر البيض والبدء في خفق البيض والدقيق معاً . ثم إضافة الحليب بالتدريج حتي يصبح لين . ويصبح قوام العجين سلس وتركه حتي يرفع لمدة نصف ساعة .

2– تسخين معلقة من الزيت النباتي في مقلاة متوسطة علي نار هادئة .وخلط كمية صغيرة من خليط الفطيرة والتقليب لعمل دومات والطهي لمدة دقيقة .

3– خفق كريمة الفانيليا والسكر حتي يصبح سلس.

4– تقشير التفاح وإزالة النواه ووضعها في مقلاة متوسطة الحجم .

5– وبمجرد أن يتغير لون التفاح قم بإضافة الزبدة وترك الصوص حتي يصبح متماسك .

6– ثم إضافة معلقة من الصوص علي الفطائر علي الفور ويمكنك إعادة تسخينه مرة أخري وإضافة كريمة الفانيليا للتزيين .

وبالهناء والشفاء...