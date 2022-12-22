ما هو أفضل رجيم لمرضى السكر من النوع الأول؟

من المعروف أنه يلعب نوع الطعام دورًا مهمًا في حياة مريض السكري، لهذا ينصح باختيار رجيم مرضى السكر من النوع الأول يناسب الحالة.

وكما يرى العديد من الأطباء فإنه قد يتسبب تناول بعض المأكولات في ارتفاع نسب سكر الدم والإصابة بالعديد بالمخاطر الصحية، يكون من الشائع الإصابة بهذا النوع من السكري في مرحلة الطفولة أو المراهقة، مما يتسبب في ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، ولهذا يصف الطبيب حقن أنسولين بشكل يومي، لذا نقدم هنا أفضل نصائح لرجيم السكر النوع الأول.

رجيم مرضى السكر من النوع الأول؟

يساهم اتباع نظام غذائي متوازن لمرضى السكري من النوع الأول في السيطرة على داء السكري وإعادة نسب السكر في الدم إلي نسبها الطبيعية والوقاية من التعرض لخطر الإصابة بمضاعفات صحية. من أهم العناصر الغذائية التي يجب إدخالها ضمن النظام الغذائي هي كما يلي:

الخضروات والفواكه

تعتبر الخضروات والفواكه من المصادر الطبيعية للألياف والمعادن والفيتامينات. بينما تعتبر الفواكه المجففة من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات، والتي يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسب سكر الدم بشكل مفاجئ عند مرضى السكري، كما أن العصائر الطبيعية يمكن أن تتسبب في ارتفاع سكر الدم أيضًا، نظرًا لاحتوائها على ألياف بنسبة أقل.

البروتينات والبقوليات

تساعد البروتينات في تغذية الجسم وبناء العضلات، منها البيض والسمك والفول والعدس والدواجن، ولكن ينصح أن يكون الدجاج منزوعة الجلد، وذلك لتجنب تناول الدهون الموجودة في الجلد.

الكربوهيدرات المعقدة

فهي تساعد على الشبع لفترة طويلة وتمنع ارتفاع سكر الدم مثل دقيق الشوفان، الشعير، وخبز القمح، والخبز المصنوع من الحبوب، وخبز القمح الكامل، وخبز العجينة المتخمّرة، والأرز الأسمر أو البرّي، والكينوا.

الدهون الصحية

ينصح بالاهتمام بوضع أطعمة تحتوي على دهون أحاديّة غير المُشبعة ودهون مُشبعة متعدّدة، حيث إنها تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، لكن يجب عدم الإسراف في استخدامه ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري، وذلك لأنها تمتلك سعرات حرارية عالية. من أمثلة هذه الأطعمة هي كالتالي الأفوكادو، وزيت الزيتون، والمكسّرات، وزيت الكانولا، وزيت الفول السوداني.

منتجات الألبان

لتغذية الجسم وإمداده بالكالسيوم، مثل اللبن قليل الدسم واللبن الزبادي قليل الدسم وجبن القريش قليل الدسم، للحصول على فوائده دون التعرض لضرر الدهون الموجودة به.