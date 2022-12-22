أريحا.. مستوطنون يقتحمون نبع العوجا ويتجولون على امتداد طوله

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، نبع العوجا شمال مدينة أريحا في الضفة المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي منعت مركبات المواطنين من وصول المنطقة واحتجزت مركبة أحدهم.

وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب: إن مئات المستوطنين اقتحموا نبع العوجا، تلبية لدعوات إحدى الجمعيات الاستيطانية لمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار" العبري، وتجولوا على امتداد طول النبع.

وأضاف الناشط غريب، أن وقوات الاحتلال احتجزت مركبته وبطاقته الشخصية، ومنعته هو وعشرات المواطنين من التواجد في المكان، لتأمين دخول وخروج مركبات المستوطنين إلى النبع.

يشار إلى أن مستوطنين علقوا خلال الأيام الماضية لافتات استيطانية على مدخل نبع العوجا، وكثفوا من دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة الاستيلاء عليه.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت الأسبوع الماضي خط مياه وحيد يزوّد حوالي 1200 مواطن بالمياه، في تجمع نبع العوجا، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، ما حرم العائلات الفلسطينية القاطنة بجوار النبع، من المياه الصالحة للشرب.