المجلس التشريعي: حكومة فياض غير شرعية ومكلفة من رئيس فاقد للشرعية

فلسطين اليوم- غزة

ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بإعادة تشكيل حكومة سلام فياض في رام الله، والتي أدت مساء اليوم الثلاثاء (19/5) اليمين الدستوري أمام الرئيس محمود عباس "منتهي الولاية".

وقال الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في تصريح له "إن حكومة فياض غير شرعية ومكلفة من رئيس فاقد للشرعية"، على حد تعبيره.

واعتبر بحر أن تشكيل هذه الحكومة، التي لم تعرض على المجلس التشريعي "دلالة أخرى على عدم صدق النوايا تجاه الحوار الفلسطيني بالقاهرة"، على حد تعبيره.

وتكونت حكومة رام الله الجديدة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله من 20 وزيراً، منهم 7 وزراء من الحكومة المستقيلة. وقررت كتلة "فتح" البرلمانية عدم المشاركة في الحكومة، داعية باقي اطر حركة فتح وقيادتها وكوادرها بعد المشاركة في حكومة فياض.