قوات الاحتلال تهدم منشأة وتجرف طريقاً غرب نابلس

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، منشأة تجارية وجرفت طريقاً معبداً في قرية دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة لتجليس ودهان المركبات يعود لمواطن من بلدة سبسطية، بحجة عدم الترخيص، كما جرفت طريقا معبدا يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف، ويبلغ طوله قرابة 500 متر.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، سياسة هدم المنازل والمنشآت بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم والسيطرة عليها.