مفاجأة في صفقة تعاقد رونالدو مع نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وحسبما نشرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن عقد النجم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، سيمتد حتي 2030، سنتان ونصف منها كلاعب والباقي كسفير ترشيح الدولة العربية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وفجرت تقارير صحفية في وقت سابق إن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان عن ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات المونديال في نسخته الـ24.

وقال رئيس "فيفا"، تعليقًا على ذلك: "لقد زرت السعودية ومصر واليونان، وبلدان عديدة، هي دول رائعة أيضا، القرار بشأن كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في مجلس الفيفا خلال عام 2024".

وكانت تقارير، قد أكدت على أن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلي الحوافز حتي 2025.

أكدت الصحيفة، على أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح الدون سفيراً للترشح لتنظيم كأس العالم.

أنهت الصحيفة، إن عقد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، موحد بين نادي النصر والمملكة العربية السعودية، للإستفادة من الدون كسفير لدعم ملف إستضافة مصر والسعودية واليونان لبطولة كأس العالم 2030.

ويقترب كريستيانو رونالدو من وداع كرة القدم الأوروبية، مع وصول إلي العاصمة السعودية الرياض، للتوقيع مع نادي النصر.