شروط بن غفير وسموتريتش للدخول لحكومة الاحتلال!

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الخميس 22/12/2022، إنه "مع اعلان رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، علم ان حزبي الليكود وعوتسما يهوديت وقعا اتفاقا ائتلافيا".

وأضافت الهيئة، أنه "ووفقا لهذا الاتفاق سيتبوأ النائب ايتمارا بن غفير منصب القائم بأعمال رئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بالإضافة الى تعيينه وزيرا للأمن الوطني".

كما تم الاتفاق على سلسلة مبادئ وقوانين تسمح بدعم جنود وشرطيين دعما كاملا واعادة الحوكمة وتطوير النقب والجليل ودفع الهوية اليهودية في إسرائيل الى الامام وادخال اصلاحات على الجهاز القضائي.

من جانبه أعلن "رئيس هاتسيونوت هاداتيت" بتسالئيل سموتريتش، الليلة الماضية، انه من ضمن البنود التي تم التوصل اليها بين حزبه والليكود، اتخاذ الحكومة قرارا في غضون ستين يوما بخصوص تنظيم المشروع الاستيطاني للجيل الصاعد والموافقة على خطة خمسية لتطوير الضفة. وفق الهيئة

بدوره أوضح الوزير زئيف الكين، ان "نتنياهو أصبح رهينة لشركائه في الائتلاف الحكومي العتيد"، متوقعاً ان "تسير الحكومة الجديدة على خطى غير صحيحة، بما في ذلك انتهاء العمل بالوضع القائم مع اليهود المتزمتين دينيا واتخاذ قرارات اقتصادية مدمرة".

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس يتسحاق هرتسوغ قراره بتمكّنه من تشكيل حكومته السادسة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن نتنياهو فعل ذلك في الساعة الماضية قبل انتهاء التفويض الذي منحه له هرتسوغ قبل 38 يومًا، وبعد مناقشات مطولة حتى اللحظة الأخيرة مع يهدوت هتوراة وعوتسما يهوديت حول الاتفاقات الائتلافية.