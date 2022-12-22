السودان يدعو مصر لمشروعات ضخمة على أراضيه

دعا وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبدالله محمود، القطاع الخاص المصري ورجال الأعمال إلى الاستثمار بقطاع الكهرباء في السودان، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة.

وبحث وزير الطاقة في الخرطوم مع السفير المصري لدى بلاده هاني صلاح، سبل تطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجال الطاقة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأثنى الوزير على الدعم المصري لبلاده في ظل الأزمات التي مر بها، لافتًا إلى أن القاهرة لديها خبرة واسعة في مجال الاستثمار والتكنولوجيا، داعيًا إلى الاستثمار في قطاع الكهرباء في السودان، وعقد شراكات حقيقية تعظّم مصالح الدولتين.

وقال وزير الطاقة والنفط، إن الخرطوم مستعدة بصورة كاملة لتوجيه اهتمامها وتسخير جميع إمكاناتها للعمل مع مصر، إذ إن البيئة جاهزة لفرص الاستثمار، مرحبًا بتوسيع الشراكات والاستثمارات المصرية، لتحقيق الاستفادة من إمكانات السودان في جميع مجالات الطاقة.

ووجه المهندس محمد عبدالله محمود الدعوة إلى الحكومة المصرية، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السودان، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب مصر في هذا المجال والتقدم الملموس الذي أحرزته.

وأوضح الوزير أن بلاده تتطلّع إلى شراكات استراتيجية تدفع اقتصادها إلى الأمام، مؤكدًا دعم وزارة الطاقة والنفط لتهيئة بيئة الاستثمار لتكون جاذبة للاستثمارات المصرية في مختلف مجالات الطاقات البديلة، وفق ما اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

من جانبه، أبدى سفير مصر لدى السودان، السفير هاني صلاح، رغبة القاهرة في التوجه نحو الخرطوم والدخول في شراكات.

وأضاف: "نقدّر الموقف في السودان وأهمية الدعم في هذا التوقيت الحرج، بالإضافة إلى إدراكنا حجم التحديات التي تواجهها الخرطوم".

وقال السفير هاني صلاح إن مصر تقدّر التطلعات للاستفادة من الكهرباء في السودان، وهو ما يشجعها للاستثمار فيها، داعيًا الوزير إلى حضور مؤتمر "إيجبس 2023"، في منتصف شهر فبراير المقبل، للبحث عن فرص للاستثمار في جميع المجالات