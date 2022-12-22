الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر 12 2022، تنتظر الأسر المدرجة على ملف شيكات الشؤون الاجتماعية، الإعلان رسميا عن موعد صرف مستحقاتها، وذلك بعد أن خرج مسؤول في الوزارة صرح في العديد من المناسبات حول إمكانية صرف دفعة نقدية نهاية شهر ديسمبر 2022، أو بداية شهر يناير 2023، في حال ايفاء الاتحاد الأوروبي دفع المستحقات المختصة في الشؤون لخزينة السلطة، وبعدها يمكن أن تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي لصرف الدفعة الثانية من شيكات الشؤون خلال عام 2022.

متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022

وزارة التنمية الاجتماعية لم تحدد رسميا بعد، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر 12 2022، لكن خرجت الكثير من التصريحات الصحفية من مفوض الوزارة في قطاع غزة لؤي المدهون يفيد بأن هناك إمكانية لصرف دفعة ثانية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون، لكنه لم يحدد موعدا رسميا للصرف، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن الأسئلة حول، متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً 2022.

ماهر عوض.. متضرر من تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية التي تصرف لمن يعانون عجزاً يمنعهم من العمل أو ظرفاً اجتماعيا خاصاً #حكايات_البسطاء #غزة pic.twitter.com/lqSsS2y4ET — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2022

رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية شهر 12 2022

وتعيش غزة أوضاعا معيشية غاية في السوء، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي أدى إلى شلل في كل مناحي الحياة، حتى باتت دفعات الشؤون الاجتماعية هي مصدر الدخل الوحيد لآلاف الأسر التي عانت من ويلات الفقر، وأضحوا يبحثون أيضا عن، رابط فحص الشؤون الاجتماعية برقم الهوية شهر 12 2022، ويأمل هؤلاء المستفيدون أن تفرج وزارة التنمية عن دفعاتهم النقدية.

🔴 مؤثر جداً#شاهد:والد الرضيع مراد البيوك (شهر واحد)من خان يونس يتحدث عن تفاصيل وفاته بفعل والبرد الشديد!

منزله بلا تدفئة وكان ينتظر صرف"شيكات الشؤون"الاجتماعية لشراء مدفئة لأطفاله.



🔹المحتاجين في غزة المحاصرة بحاجة إلى وقفتكم

🌱صدقتك تخفف معاناتهم



🔸للمساهمة:00970595906772 pic.twitter.com/zzohMtWnZX — فريق بسمة الخيري (@basmakh7) January 27, 2022

رابط فحص شيكات الشؤون شهر ديسمبر 2022 بالاسم ورقم الهوية

الأحاديث الجديدة تدور عن إمكانية تأجيل الدفعة الثانية المقرر صرفها في شهر 21، رابط فحص شيكات الشؤون شهر ديسمبر 2022 بالاسم ورقم الهوية، حيث قال مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، إنه كان من المفترض أن تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها في أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي، إلا أنه قرر تأجيلها لبداية الشهر القادم من العام الجديد يناير/ كانون ثاني 2023، حيث إن هذا التصريح أثار غضب عشرات الآلاف من الأسر المستفيدة، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون شهر 12 2022.