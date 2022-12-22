الحكومة تدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب "دراغمة" على يد الاحتلال

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإدانة جريمة اغتيال لاعب كرة القدم أحمد دراغمة (23 عاما) في نابلس ومعاقبة الجناة.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "جريمة الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقة من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وطالب اشتيه "المؤسسات الحقوقية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش "الإسرائيلي" ترافقها جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

يِشار إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 224 شخصا، بينهم 53 في قطاع غزة.