مستكشفون ينشرون مقطعا من طريق مؤد لـ "قارة أطلانتس المفقودة"

كشفت رحلة استكشافية إلى سلسلة من التلال في أعماق البحار شمال جزر هاواي مباشرة عن قاع بحيرة قديم جاف مرصوف بما يشبه طريقًا من الطوب الأصفر.

وصادفت سفينة الاستكشاف "نوتيلوس" المشهد الغريب أثناء مسح سلسلة جبال ليليوكالاني داخل النصب التذكاري الوطني لمنطقة باباهاناوموكواكيا البحرية، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" اليوم الأربعاء.

وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة.

ويقوم الباحثون في مركز "أوشين إكسبلوريشن ترست" للبحوث البحرية باستكشاف هذه الرقعة التي تقع على عمق أكثر من 3000 متر.

ونشر المستكشفون فيديو أثناء مصادفتهم للطريق القابع في الظلام حيث يمكن سماع أحد الباحثين في الراديو وهو يهتف قائلاً: "إنه الطريق إلى أطلانتس".