بدء صرف المنحة القطرية اليوم الخميس عن شهر ديسمبر

بدأت اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة اليوم الخميس 22/12/2022 ، صرف المنحة القطرية عن شهر ديسمبر 2022.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن عملية عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة ستبدأ اليوم الخميس الموافق 22/12/2022م.

وأوضح العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وبدأت الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية مساء أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، وتتم عملية الصرف اليوم الخميس عبر النقاط المحددة، بقيمة 310 شواكل.