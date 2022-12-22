تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12 2022

فعّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر ديسمبر الجاري.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، عن موعد صرف المنحة القطرية في غزة عن شهر ديسمبر 2022.

وأكًد السفير العمادي في تصريح صحفي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من اليوم الخميس الموافق 22/12/2022م.

وأوضح العمادي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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