الاحتلال يرفض توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة ويعيده إلى سجن عسقلان

أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" رفضت توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، رغم مرور شهرين على إصابته بمرض سرطاني نادر، موضحة أنّ عائلته بصدد تقديم استئناف لدى المحكمة للسماح له بتلقي الأدوية اللازمة لمواجهة مرضه الفتاك.

وأفادت جمعية واعد، بأن الاحتلال أعاد الأسير وليد دقة لسجن عسقلان رافضاً الإبقاء عليه في مكان ملائم لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدة أن الأسير دقة يشكو من آلام متزايدة في كافة أنحاء جسده ويقوم على رعايته زملائه من الأسرى

وأشارت إلى أن الأسير وليد دقة بحاجة لوحدات دم بشكل مستمر، حيث يعاني من فقدان وحدات في زمن قياسي قصير والاحتلال يؤخر نقل وحدات الدم إليه رغم استعداد رفاقه الأسرى للتبرع بها.

والأسير وليد دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 26 أسيرًا، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم.

واعتقل الأسير دقة، في 25 من مارس 1986 إلى جانب مجموعة من رفاقه وهم: إبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، وإبراهيم بيادسة.