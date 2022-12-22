اشتية يُطالب "الفيفا" بإدانة جريمة استشهاد اللاعب دراغمة في نابلس ومعاقبة القتلة

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإدانة جريمة اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للاعب أحمد دراغمة (23 عاماً) خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، ومعاقبة الجناة.

وأدان اشتية جريمة اغتيال الشاب دراغمة، وهو من مدينة طوباس، ولاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، بعد إصابته برصاصتين في الظهر والقدم، خلال اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

ودعا، المؤسسات الحقوقية الدولية؛ بالوقوف عند مسؤولياتها، لوقف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا ومعاقبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتقدم اشتية من والدي الشهيد وعائلته، ومن نادي ثقافي طولكرم؛ بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة؛ سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب: إنه وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة.