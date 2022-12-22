الإعلام العبري: آلاف جنود الاحتياط تلقوا أوامر استدعاء بسبب خلل فني

ذكر الإعلام العبري، أن الآلاف من جنود الاحتياط، تلقوا فجر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من "المتصل الآلي" في جيش الاحتلال، والذي تتمثل مهمته في "استدعاء الجنود إلى الحرب أو لإجراء تدريبات عسكرية".

وقال موقع "سروجيم" العبري، إنه وفقًا لشهادة بعض جنود الاحتياط الذين ردوا على المكالمة، لم يكن هناك رد تلقائي كما يحدث عادةً، وفور الرد تم قطع الاتصال".

وأضاف، أنه في الوقت الحالي، لا زال الجيش الإسرائيلي غير متأكد مما إذا كان هذا خطأ بشريًا أم عطلًا تقنيًا أم هجومًا إلكترونيًا من قبل جهة معادية استولت على مركز الاتصال للطوارئ".

وعلّق، الناطق بلسان جيش الاحتلال: "لم يتم استدعاء قوات الاحتياط”، موضحا أن الأمر "ناتج عن خلل فني، ويجري التحقيق فيه".

وفي نيسان/ إبريل 2018، أربك خلل فني، الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش "الإسرائيلي"، إذ تلقوا -عن طريق الخطأ- بلاغا صوتيا بضرورة الالتحاق بوحداتهم العسكرية في أسرع وقت ممكن.