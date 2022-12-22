الاحتلال يعتقل تاجرا فلسطينيا على معبر بيت حانون

اعتقل الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، تاجرا فلسطينيا على معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن مخابرات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد أبو يونس (39 عاما) من مدينة خان يونس قطاع غزة؛ عبر منفذ بيت حانون”.

وأضاف أن قوات الاحتلال تنفذ هذه الاعتقالات، بالرغم من حصول المارّين على تصريح مسبق من المخابرات الإسرائيلية، للسماح لهم باجتياز المعبر.

وأشار إلى أن المعتقل أبو يونس هو المواطن التاسع الذي يتم اعتقاله، عبر المعبر، منذ مطلع العام الجاري.

ويعتبر معبر بيت حانون "إيرز" المنفذ الوحيد الواصل إلى الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لسفر أهالي القطاع، في حين يفرض الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة منذ العام 2006، باستثناء فتح المعابر بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.