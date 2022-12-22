فتاة أردنية تقتل 3 من أفراد عائلتها بإطلاق نار

اعتقلت قوات الأمن الأردنية فتاة تبلغ الـ 17 من عمرها بعد أن فتحت النار على أفراد عائلتها فقتلت ثلاثة منهم في مدينة إربد شمال المملكة الأردنية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي:"إن بلاغاً ورد الليلة، إلى مديرية شرطة محافظة إربد بوقوع جريمة قتل أقدمت عليها فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، حيث إنه وإثر خلافات عائلية قامت بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري من نوع بومبكشن على أفراد أسرتها"

وأشار إلى أنه إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتين جميعهم من أفراد الأسرة.

وأفاد العقيد السرطاوي أنه جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.