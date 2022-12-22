هيئة الأسرى تنعى شقيق الأسير أحمد دراغمة

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة داخل السجون والأسرى والمحررين في الوطن المهجر الشهيد أحمد دراغمة (23 عاما) من محافظة طوباس والذي ارتقى شهيدا فجر هذا اليوم .

وتقدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلته راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه .

يذكر أن الشهيد هو شقيق الأسير ادهم دراغمة والمعتقل منذ عام 2021 وما زال يقبع داخل سجون الاحتلال .

كما أن والد الشهيد هو الأسير المحرر عاطف دراغمة، والذي أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.