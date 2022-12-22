هيئة الأسرى تنعى شقيق الأسير أحمد دراغمة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:47 ص
22 ديسمبر 2022
معتقل
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نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة داخل السجون والأسرى والمحررين في الوطن المهجر  الشهيد أحمد دراغمة (23 عاما) من محافظة طوباس والذي ارتقى شهيدا فجر هذا  اليوم .

وتقدم  رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلته  راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه .

يذكر أن الشهيد هو شقيق الأسير ادهم دراغمة والمعتقل منذ عام 2021 وما زال يقبع داخل سجون الاحتلال .

كما أن والد الشهيد هو الأسير المحرر  عاطف دراغمة،  والذي  أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال.

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