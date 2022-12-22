موعد كأس العالم للأندية 2022- توقيت بدء كأس العالم للأندية 2022، بعد أن أغلق الستار على نهائيات كأس العالم 2022 التي نظمتها دولة قطر في تاريخ 20 نوفمبر 2022، واستمرت حتى 18 ديسمبر 2022 الجاري، وحصد اللقب منتخب الأرجنتين، عاد جمهور كرة القدم يهتم بالبطولات والمباريات التي تقام بين الأندية لاسيما في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث بدأ يهتم بتفاصيل بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بين أبطال القارات، حيث إنها ستقام في موعد مختلف ومتأخر عن المتعاهد، نتيجة إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في ذات التوقيت.

متى تقام كاس العالم للأندية 2022؟

ويهتم عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن، موعد كأس العالم للأندية 2022- توقيت بدء كأس العالم للأندية 2022، فهي من البطولات المحببة لجمهور كرة القدم، كونها تقام بين أبطال القارات وسيشارك فيها أندية تحظى باهتمام الملايين من أنصار كرة القدم، أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل أبطال أوروبا 2022، والأهلي المصري، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى تقام كاس العالم للأندية 2022؟، حيث أن نهائي دوري أبطال آسيا 2022، الذي تم تأجيله سابقًا إلى أواخر فبراير 2023 بسبب جائحة فيروس كورونا، سيعاد برمجته لتسهيل جدولة كأس العالم للأندية. في 16 ديسمبر 2022، حيث اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المغرب بلداً مستضيفاً للبطولة، وأكد أنها ستقام في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير 2023.

عاجل ورسميا: انفانتينو يعلن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب خلال فبراير 2023#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/ienqqrXOeW — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 16, 2022

من سيستضيف كأس العالم للأندية 2022؟

وسنرفق لكم أيضا، البلد الذي من المقرر استضافة نهائيات كأس العالم للأندية 2022، من سيستضيف كأس العالم للأندية 2022؟ حيث اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المغرب بلداً مستضيفاً للبطولة، وأكد أنها ستقام في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير 2023، إذ قدم المنتخب المغربي مونديالا تاريخيا بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وهو أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة من بطولة كأس العالم، حيث أقصى إسبانيا في دور الـ 16، كما أقصى المنتخب البرتغالي في دور الثمانية، بينما لم يتجاوز عتبة فرنسا في دور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

🚨🚨🚨 رسمياً |



نادي #الاهلي المصري سيشارك في كاس العالم للاندية 2022 وذلك بحكم انه "وصيف" قارة افريقيا



⚠️ البطل الوداد سيشارك "كمستضيف" للبطولة pic.twitter.com/X7hqu2OWzp — سهم (@1SMi_) December 16, 2022

من الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

من الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟ حيث سنرفق لكم أيضا ضمن هذه المقالة، أسماء الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية هذه النسخة، إذ إن أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2022 كان ريال مدريد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الوداد المغربي الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا، الفريق سبب التأهل

الوداد بطل الدوري المغربي

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا

سياتل ساندروز بطل دوري أبطال الكونكاكاف

فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس

لم يحدد بطل دوري أبطال آسيا

الأهلي وصيف دوري أبطال إفريقيا

أوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل مصدر آسيوي يؤكد :



نادي #الهلال السعودي سيشارك في كاس العالم للاندية 2022 في المغرب كممثل لقارة آسيا بصفته اخر بطل لدوري ابطال آسيا 🇸🇦@msultan444 pic.twitter.com/qhGGFFYwlg — سهم (@1SMi_) December 16, 2022

رسميًا:

فيفا يعلن إقامة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب شهر فبراير القادم. pic.twitter.com/WTWOo7CU3p — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) December 16, 2022

متى كأس العالم للأندية 2022

متى كأس العالم للأندية 2022، البعض يتساءل عن تأخير إقامة كأس العالم للأندية، إلا إن الإجابة هي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب، ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير 2023، إذ إن تأخر الموعد المعتاد للمونديال للعام الثالث على التوالي، وهذه المرة بسبب إقامة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، موعد كأس العالم للأندية 2022- توقيت بدء كأس العالم للأندية 2022.