الاحتلال يعتقل مواطناً من خانيونس على حاجز بيت حانون

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 22/12/2022، تاجراً على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال المختص بشؤون الأسرى عبدالناصر فروانة: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن حسام أبو يونس من خانيونس على حاجز بيت حانون/إيرز".

وتأتي هذه الاعتقالات بين المواطنين والتجار المتنقلين عبر الحاجز، في سياسة تنتهجها للتضييق على المواطنين، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية العام الحالي إلى 9.

ويعتبر حاجز بيت حانون، هو المنفذ الوحيد الواصل إلى الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لسفر أهالي القطاع، في ظل حصار مشدد تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ العام 2006.