صحيفة إسبانية: رونالدو انتقل رسمياً إلى النصر

أعلنت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى موافقته على الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو سيوقع عقد انتقال إلى النصر السعودي بعد أيام، لمدة عامين ونصف، أي حتى صيف العام 2025، وسيكون حينها يبلغ من العمر 40 عاما.

وقالت الصحيفة إنها استندت في خبرها إلى مصادر مقربة من اللاعب، ومن النادي العاصمي في السعودية.

وأكدت الصحيفة أن "الصفقة تمّت"، مضيفة أن المحترف الأوزبكي في صفوف النصر جلال الدين ماشاريبوف قام بتغيير رقم قميصه من 7 إلى 77، تمهيدا لقدوم "الدون" وحصوله على رقمه المفضل.

وأشارت إلى أن النصر قد يسجل رونالدو بديلا عن لاعبه الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، في فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ في أول أيام سنة 2023.

وحول تفاصيل الصفقة من الناحية المالية، قالت "الآس" الإسبانية، إنه برغم عدم وجود تأكيدات، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن صفقة تعاقد النصر مع رونالدو تقدر برواتب ومكافآت تصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ورونالدو بعد أن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد خلال كأس العالم، يتدرب الآن وحيدا دون ارتباط مع أي ناد.

ولفتت الصحيفة إلى أن رونالدو كان يطمح في التوقيع مع ناد أوروبي كبير، إلا أن ريال مدريد وأندية أخرى رفضته.