طقس فلسطين.. أجواء باردة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.