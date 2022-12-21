القبض على المشتبه به في مأساة "بيت ساحور"

أعلن المتحدث باسم الشرطة - لؤي ارزيقات في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء أن "الشرطة احتجزت صاحب متجر ابتاع منه شخص مادة "الفوسفين" السامة للقضاء على الحشرات في بيت ساحور ما أدى لوفاة طفلين وإصابة بقية أفراد العائلة .

وقال ارزيقات؛ أن هذه المادة يمنع استخدامها سوى من قبل أفراد مدربين وضمن شروط ومحاذير دقيقة .

وأضاف أن الطفلين تم تحويلهما للتشريح في حين يرقد أبويهما وشقيقهما الثالث في المستشفى جراء استنشاق هذه المادة السامة .

يشار إلى أن طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة أنهت عملها في مدينة بيت ساحور بعد تخفيف تركيز الغازات السامة التي انتشرت في احد المساكن في المدينة، وسلمت الموقع للشرطة بتوصية عدم الاقتراب من الموقع لمدة 48 ساعة .

وفي السياق قالت مصادر محلية إن بلدية بيت ساحور قررت إطفاء شجرة الميلاد في المدينة وإعلان الحداد ليومين بعد وفاة الطفلين مايا وفارس بنورة صباح اليوم .