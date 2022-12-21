عبد الله بن زايد يلتقي سيدة "إسرائيل" الأولى ويحضران حفل أوركسترا

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أبو ظبي، السيدة الإسرائيلية الأولى ميشال هرتسوج، وبحث معها علاقات التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد الشيخ عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل ودفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة قدما بما يحقق المصالح المتبادلة.

وحضر بن زايد وميشال هرتسوج حفل فرقة أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية والذي عقد في قصر الإمارات ويعد الأول من نوعه في المنطقة.

وفي 5 ديسمبر الجاري، استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، الذي يجري زيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوج إلى الدولة والذي ترافقه خلالها حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوج.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض، وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الفضاء بين البلدين.