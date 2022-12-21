قريبًا.. تنفيذ اتفاقية تزويد الأردن بالمياه المحلاة من "إسرائيل"

ذكر الاعلام العبري، اليوم الأربعاء، أن “إسرائيل ستبدأ بتزويد الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن بالمياه المحلاة”.

وقالت إذاعة الاحتلال الرسمية، إنه “في خطوة طموحة؛ تبدأ سلطة المياه وشركة ميكوروت في إسرائيل بعد عدة أيام، بضخ مياه محلاة من البحر المتوسط، ومياه جوفية إلى بحيرة طبريا (شمال فلسطين المحتلة عام 48) عبر الناقل القطري”.

وأضافت الإذاعة أن “تكلفة مشروع المياه تقدر بـ700 مليون شيكل إسرائيلي (201 مليون دولار)”.

ونقلت عن رئيس سلطة المياه "الإسرائيلية" السابق غيورا شاحام، قوله إن “إسرائيل تمكنت من حل قضايا المياه الخاصة بها للسنوات الـ30 المقبلة، بما في ذلك تزويد الأردن والضفة وغزة بهذا المورد”.

من جانبها؛ أوضحت صحيفة /ذا تايمز أوف إسرائيل/ أنه “في أوائل العام المقبل، من المقرر أن تصبح إسرائيل الأولى في العالم، التي تنقل المياه المحلاة إلى بحيرة طبيعية، مثل بحيرة طبريا”.

وأضافت الصحيفة أن “ميكوروت” تخطط لاستكمال بناء أنبوب تحت الأرض، بطول 13 كيلومترا بحلول نهاية هذا العام، على أن يتبعه أسابيع من الاختبارات، قبل أن يبدأ تشغيله في نهاية الربع الأول من عام 2023.

وأشارت إلى أن “الأنبوب سيربط البحيرة بالبنية التحتية، التي ترتبط بدورها بخمس محطات لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط”.

ولفتت إلى أنه في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، وافقت “إسرائيل” على مضاعفة المياه، التي تزود الأردن بها إلى 50 مليون متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه “بعد ذلك بشهر؛ وقعت إسرائيل والأردن صفقة بوساطة إماراتية، تزود الدولة العبرية بموجبه المملكة بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه الإضافية، مقابل الطاقة الشمسية الأردنية”.

من جانبه؛ أكد النائب في البرلمان الأردني عدنان مشوقة أن “الاتفاقية التي وقعها مسؤولون أردنيون مع الجانب الإسرائيلي بشأن تزويد الاحتلال بالطاقة مقابل المياه، تمثّل اعتداءً صارخاً على السيادة الأردنية، ورهناً لقطاعات الدولة الحيوية”، لافتاً أن “الكيان الصهيوني لن يتوانى عن استخدام هذه القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططاته”.

وأضاف مشوقة لـ”قدس برس” أن “الاتفاقية تشكّل ترجمة عملية لصفقة القرن، ودعماً لاقتصاد الكيان الصهيوني من جيوب الأردنيين”.

وتابع أنه “كان الأولى لجوء الحكومة الأردنية إلى المشاريع المقترحة والبديلة في قطاعي المياه والكهرباء”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقعت الأردن و”إسرائيل” والإمارات إعلان نوايا (اتفاقا مبدئيا) للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه؛ بحيث يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة “إسرائيل”، وتقيم الأخيرة محطات تحلية لمياه البحر الأبيض المتوسط لصالح الأردن.

وتعد بحيرة طبريا واحدة من أخفض المسطحات المائية على وجه الأرض، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة، ومخزن للمياه في حالات الطوارئ.