الرئيس الأمريكي يلتقي زيلنسكي في واشنطن

حطت طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده.

وأقلعت طائرة زيلينسكي من أوكرانيا بعد 300 يوما من بدء الحرب، ووصلت إلى مطار قريب من العاصمة واشنطن ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المرتقب أن يجري زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن لقاء ثنائيا، قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك.

كما سيدلي زيلينسكي بكلمة أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.