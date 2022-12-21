أمريكا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" للدفاع الجوي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة "باتريوت" الأكثر تطورا للدفاع الجوي، وذلك بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى واشنطن.

وقال بلينكن، في بيان، إن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ باليستية قصيرة المدى، وطائرات تحلق على علو، يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".

وتشكل منظومة "باتريوت" جزءا من رزمة مساعدة عسكرية أميركية جديدة لاوكرانيا بقيمة نحو 1,85 مليار دولار، بينها مليار على شكل أسلحة لكييف من مخزونات الجيش الأميركي، أي يمكن تسليمها سريعا، و850 مليونا من الطلبيات لدى الصناعة الدفاعية، ما يعني مهلا تمتد أشهرا عدة وربما أعواما.

ولاحقا، أوضحت الخارجية أن واشنطن لم ترسل حتى الآن سوى واحدة من منظوماتها السريعة التحرك، في وقت تواجه أوكرانيا تكثيفا للضربات الروسية؛ فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن "روسيا وحدها القادرة على إنهاء الحرب وإلى حين قيامها بذلك سنواصل دعم أوكرانيا".

وأوضح بلينكن أن المساعدات تشمل تخصيص مليار دولار لتزويد أوكرانيا "بقدرات موسعة للدفاع الجوي والضربات الدقيقة" و850 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن "تدريب القوات الأوكرانية على منظومة باتريوت سيتم في ألمانيا ودولة ثانية"، موضحا أن "حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن ذخيرة لراجمات هايمارس وصواريخ مضادة للرادارات".

بايدن وزيلينسكي سيبحثان تطور المعارك على الأرض

ولفت كيربي إلى أن "بايدن سيبحث مع زيلينسكي الوضع في ساحات المعارك، وما يمكن لواشنطن القيام به لمساعدة أوكرانيا"، مشددا على أن "الدفاع الجوي هو ما يحتاجه الأوكرانيون بعدما بدأت روسيا استخدام صواريخ كروز والمسيرات الإيرانية".

وكان زيلينسكي قد قال، في وقت سابق، إن زيارته للولايات المتحدة تهدف إلى تعزيز "قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع" في ظل هجمات روسية متكررة على إمدادات الطاقة والمياه.

وكرر زيلينسكي، في الأسابيع الأخيرة، مطالبة العواصم الغربية بأنظمة دفاع جوي متطورة. وتكثف روسيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر قصفها للبنى التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة.

وتحمي منظومة "باتريوت" المنشآت العسكرية والقواعد الجوية من الهجمات الجوية، وأساس عملها الدفاع على المدى البعيد، وتستطيع إصابة أهداف جوية على نطاق 160 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 75 كيلومترا.

مساعدات إدارة بايدن لأوكرانيا تبلغ 21,9 مليار دولار

كذلك، سترسل واشنطن ذخائر إضافية للمدفعية الأوكرانية، وخصوصا صواريخ "هيمارس" وآليات مدرعة وقذائف هاون وصواريخ دقيقة عيار 155 ملم. وبين الأسلحة التي طلبت من القطاع الصناعي الأميركي، ذخائر بعيارات مختلفة ومحطات اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى أموال مخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وهذه المساعدة الجديدة ترفع إلى 21,3 مليار دولار قيمة المساعدة العسكرية الإجمالية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ الحرب التي أطلقتها روسيا أواخر شباط/ فبراير الماضي، وإلى 21,9 مليار منذ تولي جو بايدن الرئاسة، في كانون الثاني/ يناير 2021.

وشدد كيربي على أنه "مساعدتنا لأوكرانيا تغيرت مع تغير مجريات المعركة والتكتيكات الروسية".

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، قد كشفت، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، ورجحت أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الخطط خلال الأسبوع الجاري، "على أقرب تقدير".

وكانت أوكرانيا فد طلبت من الولايات المتحدة إرسال أنظمة دفاع جوي متقدمة بعيدة المدى من أجل اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تطلقها روسيا على بنيتها التحتية في جميع أنحاء البلاد.

وستكون أكثر الأسلحة بعيدة المدى كفاءة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، كما يأمل واشنطن أن ستساعد على تأمين المجال الجوي لدول "الناتو" في أوروبا الشرقية. وعلى وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، كانت واشنطن قد أرسلت بطاريتي صواريخ أرض جو "باتريوت" إلى بولندا الجارة الحدودية مع أوكرانيا، لـ"مواجهة أي تهديد محتمل لأي عضو في الناتو".

ومساء اليوم، حطت طائرة زيلينسكي في العاصمة الأميركية، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده قبل نحو 300 يوم.

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي ونظيره الأميركي، بايدن، لقاء ثنائيا، قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك. كما سيدلي زيلينسكي بكلمة أمام أعضاء الكونغرس الأميركي.

ولدى وصوله إلى واشنطن، قال زيلينسكي: "أنا اليوم في واشنطن لأشكر الرئيس بايدن والكونغرس على دعمهم ولتقريب انتصارنا في المعركة".

وأضاف "يتعين علينا خلال العام المقبل استعادة السيادة والحرية في كامل أراضينا ولكل مواطنينا".

قيود جديدة على صادرات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا

هذا وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض المزيد من القيود التي تستهدف تستهدف صادرات الطائرات المُسيّرة الإيرانية وأجزاءها التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، مساء اليوم، عن مصادر لم تسمها.

وأفادت الوكالة بأن إعلان قيود التصدير التي تستهدف طائرات إيران المُسيرّة سيتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إلى واشنطن، وقد يكون جزءا من حزمة عقوبات أكبر.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إن خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي "باتريوت" تعد "استفزازا" وزيادة في التدخل العسكري الأميركي في الصراع الأوكراني. وأوضح الكرملين أنه إذا تم تسليمها، فإن "باتريوت" ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية على أوكرانيا.

وفي تصريحات صدرته عنه الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، إنه إذا قام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما لمح أمينه العام، ينس ستولتنبرغ، بتزويد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" مع عناصر من قوات الحلف، فسيصبحون على الفور "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.