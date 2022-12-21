الصحة تكشف عن سبب حالتا الوفاة في بيت ساحور ..!

طالبت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين القاطنين على مسافة 60 مترا أو أقل من المنزل الذي تعرض سكانه للتسمم ليلة أمس في جبل الديك- إسكان الروم في بيت ساحور، بضرورة إخلاء منازلهم ولمدة 48 ساعة.

وقال مدير صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام، إن هذا الإجراء هدفه المحافظة على حياة المواطنين، ولتتمكن الطواقم الصحية من فتح الشقة التي تحتوي على غاز سام لتهويتها.

وأضاف أنه نتيجة وجود غاز سام "فوسفين" في إحدى الشقق بعمارة سكنية في بيت ساحور، تعرض عدد من المواطنين لحالات تسمم أدت إلى وفاة اثنين وإصابة آخرين.

وأشار اللحام إلى أنه يجري العمل من قبل طواقم الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على معالجة الحالة الطارئة، مناشدا المواطنين في المنطقة بالتعاون لحماية أنفسهم، باخلاء بيوتهم المحيطة للشقة المذكورة.

وأوضح اللحام أن هذا الغاز محرّم دوليا وغير مرخص من قبل وزارة الصحة.

بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات بأن طفلة توفيت بعد ساعات من وفاة شقيقها بحادثة مدينة بيت ساحور، مضيفا أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.