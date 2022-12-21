مصر تضع 3 مذيعين على قائمة المطلوبين

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة مصرية قضت بإخطار الإنتربول الدولي بإدراج معتز مطر، ومحمد علي، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر على النشرة الحمراء للمطلوبين للعدالة المصرية.

وذكر الاعلام المصري، أن المحكمة طلبت بضبطهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامه بتولي قيادة جماعة "إرهابية"، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وأشارت على أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبد الله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، باتهامات الانضمام وتولى قيادة جماعة "إرهابية" أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.