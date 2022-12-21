جوارديولا: السيتي سيتوج مسيرة الألقاب بدوري الأبطال

يرى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن حقبته مع الفريق الإنجليزي غير مكتملة حتى الآن.



وجدد جوارديولا تعاقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، أثناء توقف البريميرليج لخوض مباريات كأس العالم.



وتوج مانشستر سيتي بـ9 ألقاب كبرى منذ أن تولي جوارديولا المهمة الفنية للفريق في عام 2016، ولكنه لم يتوج بعد بأي لقب قاري.

وقال جوارديولا، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي": "هذا هو الكأس الذي نريده، وفترتي مع مانشستر سيتي لن تكون مكتملة إذا لم نتوج به".



وأضاف: "سأقوم بكل شيء في الوقت الذي سنقضيه معًا، هذا هو الكأس الذي لم نتوج به وسنحاول الفوز به، ولدي شعور بأن الفريق سيتوج به أجلًا أم عاجلًا".



يذكر أن أفضل نتيجة أوروبية للسيتي مع جوارديولا، هي الوصول إلى نهائي دوري الأبطال عام 2021، قبل الخسارة أمام تشيلسي، وودع نسخة العام الماضي من نصف النهائي أمام ريال مدريد، وقبلها خرج من ربع النهائي 3 مرت، ومن ثم النهائي مرة واحدة.