بوتين: فرقاطة "الأميرال غورشكوف "ستدخل الخدمة مطلع يناير المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فرقاطة " الأميرال غورشكوف" الحديثة المزوّدة بصواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية ستدخل مطلع يناير المقبل الخدمة في البحرية الروسية.

وأوضح بوتين خلال الاجتماع الموسّع لقيادات وزارة الدفاع الروسية، أن صواريخ "تسيركون" البحرية الفرط الصوتية لا مثيل لها في العالم. وأشار إلى أنه يخطط لاحقا لتزويد القوات الاستراتيجية الروسية بأحدث الأنواع من الأسلحة.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو عن بدء عملية توريد صواريخ "تسيركون" البحرية الفرط الصوتية على دفعات للجيش الروسي.

وقال: "قد بدأ تسليم صواريخ" تسيركون" البحرية الفرط الصوتية على دفعات للجيش الروسي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية إنتاج دفعة إضافية من صواريخ "تسيركون" الفرط الصوتية.

يذكر أن صواريخ "تسيركون" الروسية الفرط الصوتية تصل سرعتها إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.