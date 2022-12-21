غانتس يقرر الاحتفاظ بجثمان الأسير الشهيد أبو حميد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس قرر الاحتفاظ بجثمان الشهيد ناصر أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته.

وكانت عائلة أبو حميد، قد أكدت في وقت سابق، أنها لن تفتح بيت عزاء له إلا بتسليم جثمانه.

واستشهد الأسير أبو حميد (51 عاما)، أمس، بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

ويُعاني الأسير ناصر، من ورم بارز في الرئتين يعرف بـ(السرطان)، إذ تم اكتشافه وهو بداخل سجون الاحتلال، في أغسطس/ آب من العام الماضي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير ناصر، عام 2022، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و(50) عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال.