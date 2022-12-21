تحديد تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات بمصر والسعودية واليمن

تحديث تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات ، ومع الدخول في العام المقبل الجديد يحرص كل مواطن عربي متابع لهذه القنوات المميزة والرائدة في عالم الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي لا سيما في دول الخليج والمصري والعراقي وفي ظل عمليات البحث المتكررة والمتواصلة على محركات البحث لا سيما على جوجل الشهير ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري وضع تردد جميع قنوات ام بي سي mbc حيث يمكن لكافة الأشخاص أي زائري هذه المقالة من الوصول إلى هذه الترددات لجميع قنوات mbc ونشير إلى أننا بدأنا في نشر وكتابة العديد من المقالات التي نضع فيها ترددات القنوات وهي على النحو التالي:

تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023

ولقد وضعنا لكم تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 في هذه المقالات والتي هي عبارة على النحو التالي:

تردد قناة ام بي سي MBC 1

أولا: على القمر الصناعي نايل سات

ثانيا: التردد: 11470

ثالثا: معدل الترميز :27500

رابعا: الاستقطاب: عمودي V

ثانياً: على القمر الصناعي عرب سات

التردد:11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ام بي سي MBC3

أولا: القمر الصناعي: نايل سات

ثانيا: التردد:11470

ثالثا: معدل الترميز: 27500

رابعا: الاستقطاب: رأسي

أما كان ترددها على القمر الصناعي عرب سات كالتالي

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي





تردد قناة ام بي سي mbc4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11938 – 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11560

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

تردد آخر: 11938

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ام بي سي اكش MBC

التردد على القمر الصناعي نايل سات كما يلي: 11476

ويكون الاستقطاب عمودياً

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ام بي سي دراما MBC

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ

نايل سات 11559 عمودي V 27500 5/6

عرب سات 12256 أفقي H 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي mbc 5

أولا: تردد قناة mbc5 علي نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي v

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ثانياً: تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة إم بي سي مصر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11470 أو 12015

الاستقطاب: عمودي V

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

وكان تردد قناة إم بي سي مصر MBC 2 الاخر على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 16556

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC 1 على جميع الاقمار

القمر الصناعي التردد الاستقطاب التصحيح المنطقة

نايل سات 11470 عمودي 5/6 تركيا والشام والخليج

نايل سات 11559 عمودي 5/6 غرب إفريقيا

عرب سات 11270 عمودي 5/6 تركيا والشام والخليج

عرب سات 12284 عمودي 5/6 غرب إفريقيا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول تحديث تردد جميع قنوات ام بي سي mbc الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .