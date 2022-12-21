الطيران العراقي يقضي على 5 مسلحين بضربة جوية

تمكن الطيران العراقي، اليوم الأربعاء، من تحييد خمسة أشخاص مسحلين بضربة جوية في قضاء تلعفر في شمال غرب العراق.

وحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول عبدالله، فقد تمكن الطيران الحربي العراقي من قتل خمسة اشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين"، بضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ ابراهيم.

وأضاف عبدالله، نفذ صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ إبراهيم، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى أن الضربة الجوية جاءت ووفقاً لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب.