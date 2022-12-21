لينك تحميل تطبيق Lensa AI و Dawn AI مهكر للايفون والاندرويد والكومبيوتر لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي ، وما يميز هاذين التطبيقين الرقمين سهولة استخدامها مع تعديل الصور بحيث تصبح جميلة ورائعة إلى حد يمكن للجميع ان ينشرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ولقد ورصد فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث كبيرة في الساعات الأخيرة عن رابط تحميل تطبيق Lensa AI و Dawn AI مهكر للايفون والاندرويد والكومبيوتر لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي كما يقوم البرنامج بتصميم أكثر من صورة بشخصيات مختلفة ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل المتعلقة في هذين التطبيق الرائعين اللذين وصلا نسبة تنزيلهما أكثر من 5 ملايين حتى الان وهو التالي:

تحميل تطبيق لينسا Lensa AI

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل تطبيق لينسا Lensa AI وهو الضغط على هذا الرابط هنــــا ، ونشير لكم إلى هذا التطبيق يعد إضافة ميزة الصور الرمزية السحرية Magic Avata .

وهذا التطبيق الذي يحرص كل شخص على تنزيله على الهاتف الذكي الأندرويد إذ أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور على نحو غير مسبوق ، كما أن تطبيق لينسا Lensa AI يجعل البشرة أكثر شحوبًا كأنها مرسومة بـ الوان زيتية أو أجسامهم أكثر رفعًا .

تحميل تطبيق Dawn AI

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات تحميل وتنزيل تطبيق Dawn AI هنــــــــــا حتى يتمكن كافة الأشخاص المهتمين في تنزيل هذا التطبيق وهي على النحو التالي:

أولا : وفي أولى خطوات تنزيل تطبيق Dawn AI وهي على النحو التالي: يجب أن يكون لديك خدمة أنترنت على جوالك، ثم الدخول إلى متجر جوجل بلاي من جوال الأندرويد.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة في تحميل تطبيق ق Dawn AI هو الدخول إلى متجر أبل ستور من جوال الأيفون. كما وانه من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب تطبيق داون اي .

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة من عملية تحميله هو الضغط الآن على زر البحث، وسوف تظهر لك الصفحة الخاصة بالتحميل.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة يترتب عليكم الضغط الآن على تحميل تطبيق داون اى dawn ai ، أنتظر قليلا حتي يتم التحميل والتثبيت ، الآن أنت قادرا على التقاط أفضل الصور.

مميزات تطبيق Dawn AI

أولا: وفي هذه الفقرات وضعنا لكم مميزات تطبيق ا Dawn AI إذ أنه يعمل التطبيق على جميع أنواع الهواتف المحمولة بسلاسة كبيرة جداً.

ثانيا: وفي الميزة الثانية ، يمكن تصميم أكثر من صورة بشخصيات مختلفة وذلك حتى يتيح إمكانية الاختيار بين هذه الصور.

ثالثا: وفي الميزة الثالثة ، تحويل الصورة الشخصية إلى شخصيان إنمي بالذكاء الاصطناعي.

رابعا: سهولة التعامل مع واجهته، كما يمكن من خلاله التعديل وتحرير الصور بكل سهولة وكما تريد.

تحميل تطبيق Lensa AI و Dawn AI





رابط تحميل برنامج لتحويل الصور إلى كرتون 3d 2023

ولقد وضعنا لكم بعد هذه المقدمة على الفور رابط برنامج تحويل الصور إلى شخصيات كرتونية انمي الجديد 2023 وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا ، وبمجرد الضغط عليه سوف ينقلكم مباشرة إليه بدون أي عوائق كما يمكنكم تحويل الصور وسوف نتعرف سويا في السطور التي تلي هذه الفقرة .

رابط تحويل الصور إلى انمي Different Dimension

برنامج تحويل الصور الى كرتون انمي للاندرويد والايفون

وضمن تفاصيل هذه المقالة وضعنا لكم رابط تطبيق الذي من خلالها تحويل الصور إلى كرتون انمي على نظمي للاندرويد هنــــــــــــا وايفون هنـــــــــــــــــــــا . كما يمكنكم تحميل تطبيق هنـــــــــــا .

كيفية تحويل الصورة الى كرتون على الفوتوشوب

تحميل التطبيق الصيني لتحويل الصور إلى انمي

وسف نشير لكم مباشرة إلى ابرز المميزات التي يتمتع بها هذا الموقع الرهيب حيث يمكن لأي شخص بسهولة إنشاء إصدارات الرسوم المتحركة الخاصة به من أي صورة ، سواء للاستخدام الشخصي أو للمشاريع الاحترافية.

ثانيا: وبعد ان تعرفنا على الميزة الأولى وضعنا لكم في هذه الفقرة الميزة الثانية أنه يتيح موقع الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تجربة أنماط وإعدادات مختلفة بسرعة وسهولة ، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها لإنشاء أعمال فنية وتصميمات فريدة.

ثانيا ، وفي الميزة الثالثة ، حيث يمكن مشاركة صور الرسوم المتحركة الناتجة على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو استخدامها كخلفيات أو صور للملف الشخصي ، أو حتى طباعتها كملصقات أو منتجات مادية أخرى.

وفي نهاية المقالة التي من خلالها تحدثنا بها حول لينك تحميل تطبيق Lensa AI و Dawn AI مهكر للايفون والاندرويد والكومبيوتر لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي الجديد 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .