"المدهون" يوضح أسباب تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

أوضح المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، اليوم الخميس، أسباب تأجيل صرف الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون التي تُصرف للأسر الفقيرة، للعام المقبل 2023م.

وبين المدهون في تصريحات صحفية، أن الدفعة الثالثة من مخصصات الشؤون التي تُصرف للأسر الفقيرة كان مقرر صرفها خلال شهر ديسمبر الحالي 2022، ولكن تم تأجيل صرفها لشهر يناير 2023م، بسبب تأخر الجهات المانحة في تحويل الأموال المخصصة لبرنامج الأسر الفقيرة.

وتوقع المفوض العام لوزارة التنمية، أن يتم صرف مخصصات الشؤون، خلال شهر يناير المقبل 2023م.

وتعتبر مخصصات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل للآلاف من العائلات المستورة في قطاع غزة نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه القطاع ، وتصرف المخصصات المالية لقرابة الـ78 ألف أسرة في قطاع غزة ، وما يقارب 33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية صرفت دفعتين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، وتبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة، وذلك وفق الشروط الموضوعة من الجهات المختصة في الوزارة.