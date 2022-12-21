الإعلان عن كشف أسماء جديد للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلتين: الرابعة، والخامسة حتى الرقم (180) من كشف المسافرين رقم (2022/41) هنـــــــــــــــا ، والحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49) هنـــــــــا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة، من المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب.