بوتين يعلن تزويد القوات الروسية النووية بصواريخ "سارمات"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تزويد القوات الروسية النووية بمنظومة صواريخ "سارمات" العابرة للقارات.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي: إن "سنزود القوات الاستراتيجية الروسية بجميع أصناف الأسلحة الحديثة".

وأضاف الرئيس الروسي: "سنواصل دعم القدرات القتالية لقواتنا النووية وهذا ضمانة لسيادتنا ووحدة أراضي البلاد"، مؤكدًا أن توازن الردع النووي هو أساس الاستقرار في العالم.

وأشار إلى أن صواريخ "تسيركون" التي ليس لها مثيل في العالم، ستدخل في الخدمة بدءًا من يناير المقبل.

جاء هذا الخطات، في وقت يواصل فيه الوحدات الروسية القتال في اوكرانيا التي بدأت عمليًا في 24 فبراير الماضي.